Хавьер Паскуаль: «Обе команды с первой минуты показали высокий темп и старались держать его до конца матча»

Главный тренер прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (91:75) и отметил, что команды верхней части турнирной таблицы Лиги ВТБ усилились под конец сезона.

«Спасибо всем фанатам, которые забили арену под завязку. Без них было бы сложно играть сегодня.

В этой игре обе команды с первой минуты показали высокий темп и старались держать его до конца матча. Нам удалось сделать разницу в счете и одержать общую победу. Совершили ненужные потери мячи, которые были вызваны фолами в нападении. Также я недоволен игрой на подборе на своем щите.

Команды верхней части турнирной таблицы еще больше усилились, добавив по несколько игроков в свои ростеры. Мы же готовимся к «Цмоки-Минску» и к предстоящему плей-офф. Рады победе над таким серьезным соперником, как , – сказал Паскуаль.

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