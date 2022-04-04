Дмитрий Кулагин: «Настраиваемся на первую победу для «Зенита» в Единой лиге ВТБ»

Защитник «Зенита» прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (91:75) и заявил, что петербургская команда настроена в этом сезоне завоевать свой первый титул чемпиона Лиги ВТБ.

«Рад, что команда показала хорошую игру в нападении, несмотря на большое количество потерь. Слаженная игра и взаимопонимание — ключи к этой победе.

Сложно говорить про большое количество новичков, все-таки костяк команды работает с начала сезона. Сложно назвать Моню, Фридзона и Вяльцева новичками, командная химия как никогда на высоте. Настраиваемся на первую победу для «Зенита» в лиге ВТБ», – заявил Кулагин.

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