Бранко Максимович: «Локо» максимально настраивается на матч с «Зенитом»

И.о. главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович оценил расклад сил перед матчем лиги ВТБ с .

«На сегодняшний день «Зенит» сильнейшая команда лиги – все их ведущие игроки остались в расположении клуба. Они играют в качественный командный баскетбол, что и продемонстрировали в Казани. Нам для того, чтобы выиграть в Санкт Петербурге, необходимо не просто выложиться на 110%, а показать свою лучшую игру, и не позволять себе терять концентрацию ни на секунду.

Мы максимально настраиваемся на этот матч. До конца регулярной части чемпионата остались считанные игры и каждая из них очень важна с турнирной точки зрения», – заявил Максимович.

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