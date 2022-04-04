Денис Захаров: «Локо» играет в быстрый и агрессивный баскетбол»

Защитник поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с ивом-Кубань».

«Локо» играет в быстрый, агрессивный баскетбол. Есть два ярко выраженных лидера – Макколлум и Мотли, будем стараться как можно больше их сдерживать. Плюс к этому у них вся команда – бросающая и бегущая.

Мы подготовились и разобрали, готовы показать свой лучший баскетбол. У них есть молодые и перспективные ребята, которые также могут взять на себя ответственность. Барфорд – агрессивный игрок, может взять игру на себя, будем стараться закрыть его. Больше будем думать о своей защите и своем нападении.

Будем надеяться, что порадуем болельщиков своей игрой и победой. Будем рады всех видеть на матче, ждем всех. Поддерживайте и болейте!

Наши козыри – организованность, четкое выполнение указаний тренера. Не думаю, что кто-то думает или ждет игру для мщения. Каждая команда каждую игру играет на победу, поэтому они тоже будут стараться показать свой лучший баскетбол. Мы тоже будем стараться и думаю, что победа будет на нашей стороне», – заявил Захаров.

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