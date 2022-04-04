Сергей Иванов: «Шансы российских клубов сыграть в следующем сезоне Евролиги небольшие»

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Член Совета безопасности РФ, почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов оценил шансы российских клубов на участие в следующем сезоне Евролиги.

Ранее исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение отстранить российские ЦСКА, УНИКС и «Зенит» до конца сезона-2021/22, аннулировав их результаты.

«Слава богу, у ФИФА хватило ума не лишать Российский футбольный союз членства в организации. Из ФИБА, по-моему, нас тоже не исключили. Евролига – другой турнир, не имеющий отношения к ФИБА. Шансы российских клубов сыграть в следующем сезоне Евролиги небольшие», – сказал Иванов журналистам.

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