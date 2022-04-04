Евгений Богачев: «Покинувшие УНИКС легионеры обязаны вернуть все деньги, полученные в нашем клубе»

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что клуб намерен обратиться в суд и обязать и других легионеров, покинувших казанский клуб, вернуть деньги, полученные за этот сезон.

«Вы же видите, какое сейчас отношение к России.

Ушли из УНИКСа американцы , Джон Браун, . И вот Джон Браун обратился к нам с просьбой выдать ему открепительное письмо, позволяющее ему перейти в другую команду. Мы отказались это делать, поскольку он покинул наш клуб с нарушением условий контракта.

А ФИБА-Европа дала Джону Брауну соответствующее открепительное письмо без нашего разрешения, теперь он будет играть в Австралии. Мы намерены подать в суд на это решение. Джон Браун, как и остальные покинувшие нас легионеры, обязаны вернуть УНИКСу все деньги, полученные в нашем клубе.

Но, и это главное, мы никому из этих иностранцев ничего не должны. И хотим вернуть в команду одного из легионеров. Надеюсь, получится», – заявил Богачев.

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