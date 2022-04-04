Кевин Дюрэнт: «Наш сезон был сорван из-за моей травмы»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт заявил, что его травма стала причиной неудачного выступления команды в регулярном чемпионате.
«Мне кажется, что наш сезон был сорван из-за моей травмы.
Я не считаю, что мы плохая баскетбольная команда. В команде не было целостности из-за того, что меня и Кайри Ирвинга время от времени не было в составе. Вот в чем дело. Когда мы все вместе на площадке, мне нравится наша команда», – заявил Дюрэнт.
«Бруклин» находится на 10-м месте в Восточной конференции с показателями (40-38).
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