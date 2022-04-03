Кевин Дюрэнт: «Мы играем в защите недисциплинированно и слишком агрессивно»

Форвард заявил, что фолы стали причиной поражения от «Атланты» (115:122), и назвал игру своей команды в обороне «недисциплинированной».

«Мы рано превышаем лимит фолов. Мы даем сопернику дополнительное преимущество в начале каждой четверти. Разница в количестве реализованных штрафных бросков составила 37-14. И это не из-за судей, а из-за того, что мы играем недисциплинированно и слишком агрессивно.

Они реализовали 42 процента бросков с игры и 31 процент – из-за дуги. Это хорошие показатели для обороны. Они сделали всего на два подбора и на одну передачу больше, чем мы. Все решили фолы. Нам нельзя так играть, если хотим побеждать», – заявил Дюрэнт.

«Хоукс» исполнили в матче 49 штрафных бросков, «Нетс» – 19.

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