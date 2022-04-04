Рекордсмен Евролиги по количеству игр Паулюс Янкунас провел свой последний матч в турнире

Форвард «Жальгириса» Паулюс Янкунас завершает карьеру игрока после окончания нынешнего сезона.
Матч Евролиги против «Црвены Звезды» (103:98 ОТ) стал для игрока последним в этом турнире. Он набрал 13 очков (3-7 с игры, 2-3 трехочковых) и совершил 7 подборов за 16 минут на площадке.
Всего в Евролиге Янкунас сыграл в 391 матче, являясь рекордсменом турнира по данному показателю за все время.
Янкунас провел 18 сезонов за «Жальгирис», выиграв 15 титулов чемпиона Литвы с этой командой.
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