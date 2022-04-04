Рекордсмен Евролиги по количеству игр Паулюс Янкунас провел свой последний матч в турнире

Форвард завершает карьеру игрока после окончания нынешнего сезона.

Матч Евролиги против (103:98 ОТ) стал для игрока последним в этом турнире. Он набрал 13 очков (3-7 с игры, 2-3 трехочковых) и совершил 7 подборов за 16 минут на площадке.

Всего в Евролиге Янкунас сыграл в 391 матче, являясь рекордсменом турнира по данному показателю за все время.

Янкунас провел 18 сезонов за «Жальгирис», выиграв 15 титулов чемпиона Литвы с этой командой.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»