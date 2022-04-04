Рекордсмен Евролиги по количеству игр Паулюс Янкунас провел свой последний матч в турнире

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS чемпионат Литвы Паулюс Янкунас Баскетбол

Форвард «Жальгириса» Паулюс Янкунас завершает карьеру игрока после окончания нынешнего сезона.

Матч Евролиги против «Црвены Звезды» (103:98 ОТ) стал для игрока последним в этом турнире. Он набрал 13 очков (3-7 с игры, 2-3 трехочковых) и совершил 7 подборов за 16 минут на площадке.

Всего в Евролиге Янкунас сыграл в 391 матче, являясь рекордсменом турнира по данному показателю за все время.

Янкунас провел 18 сезонов за «Жальгирис», выиграв 15 титулов чемпиона Литвы с этой командой.

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