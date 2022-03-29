Латвия, Кипр и Финляндия примут Евробаскет-2025

Чемпионат Европы 2025 года проведут Латвия, Кипр и Финляндия.
Об этом объявлено по итогам голосования совета ФИБА-Европа.
Латвия, Кипр и Финляндия примут по одной из четырех групп. Финальная стадия Евробаскета-2025 пройдет в Латвии.
Еще одну группу ЧЕ-2025 может принять Украина. ФИБА ведет переговоры с украинской федерацией и собирается до ноября принять окончательное решение. Рассматривается запасной вариант.
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