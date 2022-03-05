The Athletic: «Фрэнк Вогель готов публично поддержать идею оставить бывшего MVP Расселла Уэстбрука на скамейке»

Известное американское издание The Athletic описало взаимоотношения между главным тренером и защитником команды .

«Возможно, Вогель больше никогда не посадит Уэстбрука на скамейку. Многие инсайдеры в лиге считают, что это решит проблемы на площадке, с которыми сталкиваются «Лейкерс». Такой шаг позволит избежать самых плохих последствий. Но факт остается фактом – Вогель готов публично поддержать идею оставить бывшего MVP на скамейке, а самый высокооплачиваемый игрок «Лейкерс» говорит о том, как глубоко вляпалась команда», – пишет The Athletic.

Вогель заменил Уэстбрука в решающие минуты одного из матчей команды в нынешнем сезоне. Это решение вызвало множество слухов о конфликте между игроком и специалистом.

Калифорнийцы идут на девятом месте в Западной конференции.