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    The Athletic: «Фрэнк Вогель готов публично поддержать идею оставить бывшего MVP Расселла Уэстбрука на скамейке»

    Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Фрэнк Вогель Баскетбол

    Известное американское издание The Athletic описало взаимоотношения между главным тренером «Лейкерс» Фрэнком Вогелем и защитником команды Расселлом Уэстбруком.

    «Возможно, Вогель больше никогда не посадит Уэстбрука на скамейку. Многие инсайдеры в лиге считают, что это решит проблемы на площадке, с которыми сталкиваются «Лейкерс». Такой шаг позволит избежать самых плохих последствий. Но факт остается фактом – Вогель готов публично поддержать идею оставить бывшего MVP на скамейке, а самый высокооплачиваемый игрок «Лейкерс» говорит о том, как глубоко вляпалась команда», – пишет The Athletic.

    Вогель заменил Уэстбрука в решающие минуты одного из матчей команды в нынешнем сезоне. Это решение вызвало множество слухов о конфликте между игроком и специалистом.

    Калифорнийцы идут на девятом месте в Западной конференции.

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