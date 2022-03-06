Фрэнк Вогель отклоняет предложения перевести Расселла Уэстбрука на скамейку запасных

Главный тренер отвергает перспективу перевода на скамейку запасных, несмотря на предложения в клубе убрать звездного разыгрывающего из стартовой пятерки, пишет ESPN.com.

Несмотря на то, что Вогель предпочитает выпускать Уэстбрука в стартовом составе, по сообщениям, в последнее время между ними было несколько напряженных моментов, в том числе в пятницу.

Ранее сообщалось, что Уэстбрук не одобряет вариант с переводом на скамейку запасных. Также отмечалось, что главный тренер никогда всерьез не обсуждал с ним эту тему.

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