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    Фрэнк Вогель отклоняет предложения перевести Расселла Уэстбрука на скамейку запасных

    Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Фрэнк Вогель Баскетбол

    Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель отвергает перспективу перевода Расселла Уэстбрука на скамейку запасных, несмотря на предложения в клубе убрать звездного разыгрывающего из стартовой пятерки, пишет ESPN.com.

    Несмотря на то, что Вогель предпочитает выпускать Уэстбрука в стартовом составе, по сообщениям, в последнее время между ними было несколько напряженных моментов, в том числе в пятницу.

    Ранее сообщалось, что Уэстбрук не одобряет вариант с переводом на скамейку запасных. Также отмечалось, что главный тренер никогда всерьез не обсуждал с ним эту тему.

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