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    Расселл Уэстбрук не заинтересован в том, чтобы выходить со скамейки

    Теги Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Фрэнк Вогель Баскетбол

    Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук не одобряет вариант с переводом на скамейку запасных.

    Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на источники, все предположения о том, что Уэстбруку следует начинать игры на скамейке, не встречали поддержки со стороны баскетболиста.

    Отмечается, что главный тренер «озерников» Вогель и Уэстбрук никогда всерьез не обсуждали с ним эту тему.

    Уэстбрук выходил в старте во всех 59 играх сезона, в которых участвовал.

    Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

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