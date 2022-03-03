Расселл Уэстбрук не заинтересован в том, чтобы выходить со скамейки

Звездный разыгрывающий не одобряет вариант с переводом на скамейку запасных.

Как сообщает Bleacher Report со ссылкой на источники, все предположения о том, что Уэстбруку следует начинать игры на скамейке, не встречали поддержки со стороны баскетболиста.

Отмечается, что главный тренер «озерников» Вогель и Уэстбрук никогда всерьез не обсуждали с ним эту тему.

Уэстбрук выходил в старте во всех 59 играх сезона, в которых участвовал.

Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче