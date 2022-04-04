Фрэнк Вогель: «После каждой игры приходится говорить, что мы старались и я горжусь командой, но снова проиграли. Так обидно»

Главный тренер после матча с «Наггетс» (118:129) посетовал на то, как складывается для команды сезон.

Выступая без травмированного Леброна Джеймса, «Лейкерс» держались до четвертой четверти, в которой уступили со счетом 24:34.

«Так обидно и грустно. Обидно после каждой игры говорить парням: «Мы сражались и старались, я горжусь командой. Мы проиграли».

В этом мало хорошего, но могло быть и хуже. Легко совсем расклеиться. Но мы оставались вместе. Мы боролись. Подход парней в смысле желания работать, чтобы сделать все так, как надо, был на высшем уровне. И так печально потом выходить и говорить, что сегодня нам немного не хватило», – заявил Вогель.

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