Фрэнк Вогель: «Еще можем побороться с «Сан-Антонио» за 10-е место»

Главный тренер оценил положение команды за 5 матчей до завершения регулярного чемпионата.

«Лейкерс» в пятницу уступили со счетом 111:114.

«Теперь нам будет непросто настичь «Пеликанс», у них есть отрыв и преимущество над нами по дополнительным показателям. Но в оставшееся время мы должны постараться выиграть как можно больше матчей, чтобы побороться с «Сан-Антонио», – заявил Вогель.

«Лейкерс» (31-46) идут вне зоны плей-ин на 11-м месте, уступая (32-45) и «Новому Орлеану» (33-43).

«У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду