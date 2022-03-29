Энтони Дэвис впервые после травмы принял участие в полноценной тренировке

Форвард в понедельник возобновил тренировки в общей группе.

Дэвис тренировался с командой в полноценном режиме впервые после получения 16 февраля в матче против «Юты» травмы правого голеностопного сустава.

Дэвис вряд ли вернется в строй во вторник, когда «озерники» сыграют в гостях с «Мэверикс».

«Мы пока еще не на том этапе, когда будет оценивать реакцию Энтони на тренировку и нагрузку, на уровень боли после занятия», – заявил главный тренер «Лейкерс» .

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