Фрэнк Вогель – о поражении от «Далласа»: «Это неприемлемо, мы плохо выступили по всем параметрам»

Главный тренер высказал недовольство игрой своей команды в гостевом матче против (110:128).

«Сегодня мы действовали недостаточно хорошо, нам не хватало жесткости, IQ, интеллекта, концентрации и борьбы. Это неприемлемо, мы плохо выступили по всем параметрам. Виноваты все, и тренеры, и игроки.

Результат — наше положение в таблице. Нам нужно сосредоточиться на процессе, работе и том, что поможет нам добыть следующую победу. Это единственное, что нас должно сейчас волновать», — сказал Вогель.

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