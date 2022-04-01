Фрэнк Вогель: «Если попадем в плей-ин и будем в полном составе, то у нас будет шанс»

Главный тренер «Лейкерс» после матча с «Ютой» (109:122) заявил, что доволен тем, как его команда выступила без травмированных лидеров Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«Мы должны продолжать бороться, должны дать себе эту возможность. Мы знаем, что если сможем попасть в плей-ин и будем в полном составе, то у нас будет шанс.

В пятницу нам предстоит еще более важная игра с конкурентами из «Пеликанс», – сказал Вогель.

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