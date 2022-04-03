Энтони Дэвис: «Попытаемся выиграть пять оставшихся матчей и будем надеяться на удачу»

Форвард «Лейкерс» прокомментировал нынешнее турнирное положение команды после матча с (111:114).

«Мы знаем ситуацию, в которой находимся. Хотя у меня повреждена нога, у – лодыжка, мы должны были сыграть в этом матче. Очевидно, что в следующих пяти матчах мы также будем стараться контролировать все, что в наших силах.

Мы настроены так, чтобы выиграть эти матчи и надеяться на удачу во всем остальном. Мы проиграли эту встречу, но осталось еще пять, и мы сделаем в них все возможное. Надеюсь, все сложится в нашу пользу», – заявил Дэвис.

За пять туров до конца регулярного чемпионата «Лейкерс» отстают на одну победу от , идущего на 10-м месте в Западной конференции.

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