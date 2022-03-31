Леброн Джеймс и Энтони Дэвис могут вернуться в пятницу в матче против «Пеликанс»

Лидеры и пропустят сегодняшний гостевой матч против «Юты» из-за травм. Оба игрока могут вернуться в строй в пятницу во встрече с , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Дэвис не играет с 16 февраля из-за растяжения связок стопы. Решение о его возвращении будет принято перед игрой с «Пеликанс».

Джеймс не играет с воскресенья из-за растяжения связок левого голеностопного сустава.

«Лейкерс» занимают 10-е место на Западе с показателями (31-44). Их преследуют «Сперс», у которых на одно поражение больше (31-45).

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