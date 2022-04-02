Леброн и Дэвис вернулись в состав, «Лейкерс» уступили «Новому Орлеану» и остаются вне зоны плей-ин

Звездные форварды и вернулись в состав команды после травм в матче с в пятницу.

Присутствие двух лидеров не спасло «озерников» от поражения – 111:114.

Не игравший с февраля Дэвис набрал 23 очка, 12 подборов и 6 передач. Пропустивший две встречи Джеймс записал на свой счет 38 очков, 8 подборов и 4 передачи.

«Лейкерс» (31-46) за пять матчей до завершения регулярки идут вне зоны плей-ин на 11-м месте, уступая (32-45) и «Новому Орлеану» (33-43).

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