Чемпионат Италии. «Милан» – «Варезе», «Виртус» против «Реджо-Эмилии»

Теги результаты чемпионат Италии AX Армани Эксчейндж Милан Виртус Варезе Реджо-Эмилия Баскетбол

В субботу, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча с участием лидеров розыгрыша.

«Милан» примет «Варезе», «Виртус» дома сыграет против «Реджо-Эмилии».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат 

AX Армани Эксчейндж Милан – Варезе
Дата проведения
26 марта, 20.15, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Виртус – Реджо-Эмилия
Дата проведения
26 марта, 22.15, «Virtus Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Милан – 18-3, Виртус – 18-3, Брешия – 15-7, Дертона – 12-10, Реджо-Эмилия – 12-10, Бриндизи – 11-11, Триест – 11-11, Динамо Сассари – 10-11, Венеция – 10-12,  Варезе – 10-12, Тревизо – 9-12, Тренто – 9-13, Виктория Либертас – 9-13, Наполи – 8-14, Фортитудо – 7-15, Кремона – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Работаем так, чтобы не приглашать легионеров». Гендиректор МБА — про 400 млн, ветеранов и Макара Коновалова

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные