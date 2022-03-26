Чемпионат Италии. «Милан» – «Варезе», «Виртус» против «Реджо-Эмилии»

В субботу, 26 марта, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча с участием лидеров розыгрыша.

примет «Варезе», дома сыграет против «Реджо-Эмилии».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 18-3, Виртус – 18-3, Брешия – 15-7, Дертона – 12-10, Реджо-Эмилия – 12-10, Бриндизи – 11-11, Триест – 11-11, Динамо Сассари – 10-11, Венеция – 10-12, – 10-12, Тревизо – 9-12, Тренто – 9-13, Виктория Либертас – 9-13, Наполи – 8-14, Фортитудо – 7-15, Кремона – 6-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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