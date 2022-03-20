Чемпионат Италии. «Милан» в гостях сыграет с «Брешией», «Виртус» примет «Венецию» и другие матчи

В воскресенье, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.
Лидер чемпионата «Милан» в гостях сыграет с «Брешией». Занимающий второе место «Виртус» примет «Венецию».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 марта, 19.00, «Enerxenia Arena»
- Дата проведения
- 20 марта, 19.30, «PalaLeonessa»
- Дата проведения
- 20 марта, 20.00, «PalaPentassuglia»
- Дата проведения
- 20 марта, 20.30, «Unipol Arena»
- Дата проведения
- 20 марта, 21.30, «Allianz Dome»
- Дата проведения
- 20 марта, 22.45, «Virtus Arena»
Положение команд: Милан – 18-2, Виртус – 17-3, Брешия – 14-7, Дертона – 12-10, Реджо-Эмилия – 11-10, Динамо Сассари – 10-10, Венеция – 10-11, Бриндизи – 10-11, Триест – 10-11, Варезе – 10-11, Тревизо – 9-12, Тренто – 9-13, Виктория Либертас – 8-13, Наполи – 8-14, Кремона – 6-15, Фортитудо – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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