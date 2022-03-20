Чемпионат Италии. «Милан» в гостях сыграет с «Брешией», «Виртус» примет «Венецию» и другие матчи

В воскресенье, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А состоятся шесть матчей.

Лидер чемпионата «Милан» в гостях сыграет с «Брешией». Занимающий второе место «Виртус» примет «Венецию».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 18-2, – 17-3, – 14-7, Дертона – 12-10, Реджо-Эмилия – 11-10, – 10-10, Венеция – 10-11, – 10-11, Триест – 10-11, – 10-11, Тревизо – 9-12, Тренто – 9-13, – 8-13, Наполи – 8-14, Кремона – 6-15, Фортитудо – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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