Велимир Перасович: «После двух поражений жаждем вернуться на победный путь»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович накануне домашнего матча против «Пармы» заявил, что команда настроена провести остаток регулярного чемпионата Лиги ВТБ без поражений. «После двух поражений жаждем вернуться на победный путь и выиграть оставшиеся перед плей-офф матчи.

Очень серьезно готовимся и настраиваемся. Важно, чтобы новички поняли и приняли нашу философию. Они находятся с нами всего несколько дней, за которые многое изменилось как для них самих, так и для команды», – сказал Перасович.

УНИКС уступает ЦСКА 1-е место, «Парма» побеждает конкурентов, «Автодор» — в плей-офф без легионеров. Неделя в Лиге ВТБ