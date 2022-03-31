Айзейя Кэнан продолжит карьеру в «Галатасарае»

Бывший разыгрывающий УНИКСа Айзейя Кэнан подписал контракт до конца сезона с турецким , сообщает Eurohoops.

Ранее казанский клуб объявил о расторжении контракта с американцем по обоюдному согласию сторон.

Кэнан набирал в Евролиге по 11,8 очка в среднем за матч до того, как команда была отстранена от участия в турнире вместе с другими российскими командами – ЦСКА и «Зенитом». В Лиге ВТБ защитник набирал 12,4 очка в среднем за игру.

УНИКС уступает ЦСКА 1-е место, «Парма» побеждает конкурентов, «Автодор» — в плей-офф без легионеров. Неделя в Лиге ВТБ