Айзейя Кэнан продолжит карьеру в «Галатасарае»

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Бывший разыгрывающий УНИКСа Айзейя Кэнан подписал контракт до конца сезона с турецким «Галатасараем», сообщает Eurohoops.

Ранее казанский клуб объявил о расторжении контракта с американцем по обоюдному согласию сторон.

Кэнан набирал в Евролиге по 11,8 очка в среднем за матч до того, как команда была отстранена от участия в турнире вместе с другими российскими командами – ЦСКА и «Зенитом». В Лиге ВТБ защитник набирал 12,4 очка в среднем за игру.

УНИКС уступает ЦСКА 1-е место, «Парма» побеждает конкурентов, «Автодор» — в плей-офф без легионеров. Неделя в Лиге ВТБ

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