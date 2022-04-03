Майк Кшишевски: «Всегда хотел, чтобы сезон заканчивался либо слезами радости, либо слезами печали»

В субботу, 2 апреля, легендарный главный тренер университета Дьюк Майк Кшишевски провел последний матч в карьере. Его команда уступила Северной Каролине в «Финале четырех» NCAA-2021/22 со счетом 77:81.

«Речь не обо мне, особенно сейчас.

На протяжении всей своей карьеры я говорил, что хочу, чтобы мои сезоны заканчивались так, чтобы моя команда плакала либо слезами радости, либо слезами печали. Потому что тогда ты знаешь, что они отдали всех себя», – сказал на послематчевой пресс-конференции 75-летний тренер.

Кшишевски провел на посту главного тренера Дьюка 42 года и помог команде завоевать пять титулов чемпиона NCAA. За это время Дьюк сыграл против Северной Каролины ровно 100 матчей. Каждая из команд одержала по 50 побед.

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