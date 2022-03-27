Майк Кшишевски в 13-й раз вывел Дьюк в «Финал четырех» и установил рекорд NCAA

Университет Дьюк в субботу одержал победу над Университетом Арканзас (78:69) и вышел в «Финал четырех» .

Для легендарного главного тренера Дьюка Майка Кшишевски, который проводит последний сезон в карьере, этот «Финал четырех» станет 13-м в карьере.

75-летний специалист стал рекордсменом NCAA по количеству участий в «Финале четырех». Второе место в списке занимает Джон Вуден (12), третье – Дин Смит (11).

В своем 47-м и последнем сезоне в качестве главного тренера Кшишевски попытается завоевать шестой титул чемпиона университетской лиги.

10 лучших команд «Дьюка» Майка Кшишевски