Майк Кшишевски в 13-й раз вывел Дьюк в «Финал четырех» и установил рекорд NCAA

Теги видео NCAA Майк Кшишевски университет Дьюк университет Арканзас Баскетбол

Университет Дьюк в субботу одержал победу над Университетом Арканзас (78:69) и вышел в «Финал четырех» NCAA.

Для легендарного главного тренера Дьюка Майка Кшишевски, который проводит последний сезон в карьере, этот «Финал четырех» станет 13-м в карьере.

75-летний специалист стал рекордсменом NCAA по количеству участий в «Финале четырех». Второе место в списке занимает Джон Вуден (12), третье – Дин Смит (11).

В своем 47-м и последнем сезоне в качестве главного тренера Кшишевски попытается завоевать шестой титул чемпиона университетской лиги.

10 лучших команд «Дьюка» Майка Кшишевски

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные