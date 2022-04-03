«Финал четырех» NCAA. 25 очков Маккормака помогли Канзасу обыграть Вилланову, Дьюк встретится с Северной Каролиной

Сегодня, 3 апреля, в Новом Орлеане состоятся полуфинальные матчи турнира «Мартовское безумие». Дьюк Майка Кшишевски сыграет с университетом Северной Каролины, Канзас взял верх над Виллановой (81:65).

NCAA

«Финал четырех»

Канзас – Вилланова – 81:65 (40:29, 41:36)

КАНЗАС: Маккормак (25 + 9 подборов), Абаджи (21), Уилсон (11 + 13 подборов), Браун (10 + 5 передач).

ВИЛЛАНОВА: Гиллеспи (17), Слэйтер (16 + 7 подборов), Дэниэлс (13).

3 апреля, 1.09

Дьюк – Северная Каролина

3 апреля, 3.49

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское