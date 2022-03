Дьюк проиграл в последнем домашнем матче Майка Кшишевски

В субботу, 6 марта, знаменитый тренер Майк Кшишевски провел последний домашний матч на посту главного университета Дьюк.

Чествование уходящего на пенсию члена Зала славы омрачило поражение Дьюка от Северной Каролины (81:94).

«Простите за сегодняшний вечер. Сегодня мы играли неприемлемо. Но сезон был очень приемлемым. И сезон еще не закончился, верно?» – сказал Кшишевски, обращаясь к болельщикам.

75-летний тренер провел не последний матч в Дьюке, поскольку его команда впервые с 2006 года завоевала титул победителя конференции ACC в регулярном чемпионате.

За 42 года на посту главного тренера Дьюка Кшишевски выиграл 572 матча на Cameron Indoor Stadium. У всех остальных тренеров в истории команды в сумме 358 побед.

