Дьюк проиграл в последнем домашнем матче Майка Кшишевски

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В субботу, 6 марта, знаменитый тренер Майк Кшишевски провел последний домашний матч на посту главного университета Дьюк.

Чествование уходящего на пенсию члена Зала славы омрачило поражение Дьюка от Северной Каролины (81:94).

«Простите за сегодняшний вечер. Сегодня мы играли неприемлемо. Но сезон был очень приемлемым. И сезон еще не закончился, верно?» – сказал Кшишевски, обращаясь к болельщикам.

75-летний тренер провел не последний матч в Дьюке, поскольку его команда впервые с 2006 года завоевала титул победителя конференции ACC в регулярном чемпионате.

За 42 года на посту главного тренера Дьюка Кшишевски выиграл 572 матча на Cameron Indoor Stadium. У всех остальных тренеров в истории команды в сумме 358 побед.

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