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    Майк Кшишевски в 2008 году обсудил с Брайантом его плохие броски по просьбе Леброна

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант сборная США НБА Майк Кшишевски олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

    В книге о экс-главном тренере сборной США Майке Кшишевски упоминается эпизод 2008 года, когда незадолго до старта олимпийского турнира в Пекине Леброн Джеймс выразил обеспокоенность в связи с тем, какие броски берет на себя Кобе Брайант.

    Брайант был безусловным лидером «Лейкерс» и имел неограниченные полномочия в атаке команды. Во время товарищеского матча с Австралией Джеймс намекнул Кшишевски, что Кобе действует в схожей манере и в составе звездной сборной США, которая была нацелена на реванш после бронзовых медалей на Олимпиаде 2004 года.

    «Все знали об этом. Они понимали, когда другой игрок тянул на себя. И вот, проходя мимо Майка на скамейку, Леброн сказал ему: «Эй, тренер, вам лучше что-то сделать с этим мазафакером». Он говорил о Кобе», – рассказал сотрудник сборной США.

    Кшишевски пообещал Джеймсу, что поговорит с Брайантом.

    На следующее утро Кшишевски предложил Брайанту пообщаться в частном порядке. Они встретились в комнате, в которой стоял ноутбук. Тренер показал Брайанту несколько спорных бросков в его исполнении, когда все остальные баскетболисты лишь смотрели за его действиями.

    «Хреновые броски. Никакого движения мяча», – произнес Кшишевски.

    Как вспоминает один из сотрудников сборной, тренер университетского Дьюка нервничал в связи с тем, что ему предстоит обсудить такой момент с суперзвездой НБА. Но Брайант услышал Кшишевски.

    «Я понял, тренер. Я все понял. Не беспокойтесь об этом. Извините меня за это», – ответил Брайант.

    Сотрудник сборной США рассказал, что разрешение той ситуации облегчило команде выступление на Олимпийских играх, на которых американцам удалось вернуть себе звание чемпионов.

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