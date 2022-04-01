Кевин Дюрэнт ответил эксперту Нику Райту, который назвал его «вечно вторым»

Форвард «Нетс» отреагировал в твиттере на слова эксперта Ника Райта, который назвал его «вечно вторым».

«Я искренне сочувствую Кей Ди. Ему пришлось быть вторым после Леброна в списке лучших игроков десятилетия, а в момент, когда он мог занять его место, его самого обошел Яннис.

Второй игрок на школьном уровне, второй пик на драфте, вечно второй игрок в НБА. Что за невезение», – написал Райт.

«Не переживай за бога. Жизнь была прекрасна, маленький Ники 😁», – ответил Дюрэнт.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая