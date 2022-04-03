Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. УГМК примет «Спарту энд К», «Ника» встретится с «Енисеем»

В воскресенье, 3 апреля, состоятся решающие матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф женской Премьер-лиги.

Екатеринбургский УГМК примет на своей площадке подмосковную «Спарту энд К» (1-1).

в Сыктывкаре встретится с из Красноярска (1-1).

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1/4 финала (до двух побед)

УГМК – энд К

3 апреля. 12.45

В серии ничья – 1-1

Ника – Енисей

3 апреля. 19:00

В серии ничья – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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