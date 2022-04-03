Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. УГМК примет «Спарту энд К», «Ника» встретится с «Енисеем»

В воскресенье, 3 апреля, состоятся решающие матчи в двух сериях 1/4 финала плей-офф женской Премьер-лиги.
Екатеринбургский УГМК примет на своей площадке подмосковную «Спарту энд К» (1-1).
«Ника» в Сыктывкаре встретится с «Енисеем» из Красноярска (1-1).
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
УГМК – Спарта энд К
3 апреля. 12.45
В серии ничья – 1-1
Ника – Енисей
3 апреля. 19:00
В серии ничья – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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