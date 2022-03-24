Премьер-лига. Женщины. «Пересвет-ЮФУ» сыграет с московским «Динамо»

В четверг, 24 марта, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги «Пересвет-ЮФУ» из Ростова-на-Дону дома сыграет с московским «Динамо».

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Премьер-лига

Пересвет-ЮФУ – ДИНАМО Москва

24 марта. 19:00

Положение команд: УГМК – 21-1, Динамо Курск – 20-2, МБА – 18-4, Ника – 14-8, Енисей – 11-11, Надежда – 10-12, Динамо Новосибирск – 10-12, Спарта энд К – 9-13, Самара – 8-14, – 6-15, Пересвет-ЮФУ – 4-17, Спартак Ногинск – 0-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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