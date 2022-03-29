Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Надежда» примет курское «Динамо», «Спарта энд К» встретится с УГМК

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Во вторник, 29 марта, состоятся три первых матча серий 1/4 финала плей-офф женской Премьер-лиги.

Новосибирское «Динамо» встретится с московской МБА.

Оренбургская «Надежда» примет курское «Динамо», подмосковная «Спарта энд К» дома встретится с екатеринбургским УГМК.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Динамо Новосибирск – МБА

29 марта. 15:00

Надежда – Динамо Курск

29 марта. 17:00

Спарта энд К – УГМК

29 марта. 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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