Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. «Надежда» примет курское «Динамо», «Спарта энд К» встретится с УГМК

Во вторник, 29 марта, состоятся три первых матча серий 1/4 финала плей-офф женской Премьер-лиги.
Новосибирское «Динамо» встретится с московской МБА.
Оренбургская «Надежда» примет курское «Динамо», подмосковная «Спарта энд К» дома встретится с екатеринбургским УГМК.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Динамо Новосибирск – МБА
29 марта. 15:00
Надежда – Динамо Курск
29 марта. 17:00
Спарта энд К – УГМК
29 марта. 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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