Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. УГМК примет «Спарту энд К», курское «Динамо» против «Надежды» и другие матчи

В субботу, 2 апреля, состоятся четыре матча серий 1/4 финала плей-офф женской Премьер-лиги.
Екатеринбургский УГМК попытается сравнять счет в противостоянии с подмосковной «Спартой энд К».
Курское «Динамо» дома сыграет против «Надежды».
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Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
УГМК – Спарта энд К
2 апреля. 11:00
«Спарта энд К» ведет в серии – 1-0
МБА – Динамо Новосибирск
2 апреля. 16:00
МБА ведет в серии – 1-0
Динамо Курск – Надежда
2 апреля. 17:00
«Динамо Курск» ведет в серии – 1-0
Ника – Енисей
2 апреля. 19:00
«Енисей» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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