Премьер-лига. Женщины. 1/4 финала. УГМК примет «Спарту энд К», курское «Динамо» против «Надежды» и другие матчи

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В субботу, 2 апреля, состоятся четыре матча серий 1/4 финала плей-офф женской Премьер-лиги.

Екатеринбургский УГМК попытается сравнять счет в противостоянии с подмосковной «Спартой энд К».

Курское «Динамо» дома сыграет против «Надежды».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

УГМК – Спарта энд К

2 апреля. 11:00

«Спарта энд К» ведет в серии – 1-0

МБА – Динамо Новосибирск

2 апреля. 16:00

МБА ведет в серии – 1-0

Динамо Курск – Надежда

2 апреля. 17:00

«Динамо Курск» ведет в серии – 1-0

Ника – Енисей

2 апреля. 19:00

«Енисей» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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