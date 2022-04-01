Кевин Дюрэнт: «Оклахома» и «Голден Стэйт» должны вывести мой номер из обращения»

Звездный форвард считает, что его бывшие команды «Оклахома» и должны отдать ему должное и вывести из обращения его игровой номер.

«Оклахома» должна вывести мой номер из обращения. Не будет ничего хорошего для баскетбола, если они этого не сделают. То же самое с «Голден Стэйт». И если я продолжу в том же духе в «Бруклине», задержавшись здесь на четыре или пять лет, то буду придерживаться того же мнения относительно этого клуба. У меня должен быть свой дом. Потому что я полностью отдаю себя баскетболу. Дышу им. Это в моей ДНК.

Я посвятил свое время двум этим клубам, служим им верой и правдой на площадке и за ее пределами, чтобы получить подобное признание. Если этого не случится, то это личное», – заявил Дюрэнт.

Дюрэнт отыграл 9 сезонов в «Тандер», вывел команду в финал НБА и семь раз становился участником Матча звезд. За 3 сезона с «Уорриорз» Кевин дважды становился с командой чемпионом лиги и в обоих случаях признавался самым ценным игроком решающей серии.

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