Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Астану»

В среду, 30 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» примет в Краснодаре казахстанскую «Астану».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 марта, 18.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 13-3, УНИКС – 12-4, Зенит – 11-4, Автодор – 9-6, Локомотив-Кубань – 7-6, Парма-Париматч – 7-6, Нижний Новгород – 4-9, Енисей – 4-12, Цмоки-Минск – 3-11, Астана – 2-11, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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