Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Астану»

В среду, 30 марта, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ примет в Краснодаре казахстанскую «Астану».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 13-3, УНИКС – 12-4, Зенит – 11-4, Автодор – 9-6, Локомотив-Кубань – 7-6, Парма-Париматч – 7-6, Нижний Новгород – 4-9, Енисей – 4-12, Цмоки-Минск – 3-11, – 2-11, Зелена-Гура – 0-0, Калев – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

УНИКС уступает ЦСКА 1-е место, «Парма» побеждает конкурентов, «Автодор» — в плей-офф без легионеров. Неделя в Лиге ВТБ

«Работаем так, чтобы не приглашать легионеров». Гендиректор МБА — про 400 млн, ветеранов и Макара Коновалова

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»