Скип Бэйлесс: «Сперс» могут окончательно лишить вас шансов на плей-офф, Леброн»

Известный телеведущий написал о том, что в нынешнем сезоне рискуют не попасть даже в зону плей-ин.

«Пеликанс» победили «Атланту», в результате чего «Лейкерс» опустились на 10-е место – последнее в зоне плей-ин. Не хочу опережать события, Леброн, но победившие в Сан- Франциско «Сперс» могут окончательно лишить вас шансов на плей-офф.

Хотя, конечно, важнее всего стать самым результативным игроком», – написал Бэйлесс в твиттере.

(30-41) занимает 9-е место на Западе, «Лейкерс» (30-41) идут 10-ми, «Сперс» (28-44) на 11-й строчке в конференции.

Кажется, что Леброн – это ходячая антиреклама НБА? «Все не так однозначно»