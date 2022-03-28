Эксперт Ник Райт: «Леброн Джеймс должен начать набирать 50 очков, иначе «Лейкерс» конец»

Спортивный эксперт Ник Райт считает, что должен начать набирать по 50 очков за матч, чтобы сезон для не был окончен.

«Лейкерс» попадут в турнир плей-ин только в том случае, если «Сперс» или «Пеликанс» продолжат проигрывать.

У «Лейкерс» есть один способ победить – Леброн должен набирать 50 очков. Если он не будет этого делать, то им конец. Я не думаю, что Леброн сможет их вывести в плей-ин. Им конец», – сказал Райт.

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