НБА. «Лейкерс» примут «Новый Орлеан», «Финикс» в гостях встретится с «Мемфисом» и другие матчи

В пятницу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся десять матчей.
«Лейкерс» Леброна Джеймса примут на своей площадке «Новый Орлеан». «Финикс» в гостях встретится с «Мемфисом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.00, «Paycom Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 2 апреля, 04.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 2 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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