НБА. «Лейкерс» примут «Новый Орлеан», «Финикс» в гостях встретится с «Мемфисом» и другие матчи

Теги результаты Бостон Даллас Денвер Детройт Хьюстон Индиана Клипперс Лейкерс Мемфис Милуоки Миннесота Новый Орлеан Орландо Финикс Портленд Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Оклахома-Сити Баскетбол

В пятницу, 1 апреля, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся десять матчей.

«Лейкерс» Леброна Джеймса примут на своей площадке «Новый Орлеан». «Финикс» в гостях встретится с «Мемфисом».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Даллас
Дата проведения
2 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Орландо – Торонто
Дата проведения
2 апреля, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Орландо – Торонто
Дата проведения
2 апреля, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Сакраменто
Дата проведения
2 апреля, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Мемфис – Финикс
Дата проведения
2 апреля, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Милуоки – Клипперс
Дата проведения
2 апреля, 03.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Оклахома-Сити – Детройт
Дата проведения
2 апреля, 03.00, «Paycom Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Портленд
Дата проведения
2 апреля, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча

Денвер – Миннесота
Дата проведения
2 апреля, 04.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Новый Орлеан
Дата проведения
2 апреля, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками

У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду

«Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные