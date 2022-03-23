Пресс-секретарь госдепа США: «Наш представитель убедился, что Бриттни Грайнер содержится в хороших условиях»

Пресс-секретарь Государственного департамента США Эдвард Прайс рассказал об условиях содержания под арестом центровой сборной США и УГМК Бриттни Грайнер, которая обвиняется в контрабанде гашишного масла.

«В течение последних нескольких часов сотруднику нашего посольства была предоставлена консульская встреча с Бритни Грайнер. Наш представитель убедился, что Бритни содержится в хороших условиях. Мы продолжим делать все возможное, чтобы обеспечить справедливое обращение с ней во время этого испытания», – сказал Прайс.

Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Спортсменке инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Включена в официальный список 25 лучших игроков WNBA.

В составе УГМК четыре раза побеждала в Евролиге.

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