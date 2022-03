Никола Йокич оформил 19-й трипл-дабл в сезоне в победном матче с «Шарлотт»

Центровой «Денвера» Никола Йокич сделал трипл-дабл в выездном матче с (113:109) в понедельник.

На счету Йокича 26 очков (9 из 17 с игры), 19 подборов и 11 передач за 35 минут.

Трипл-дабл стал для серба 19-м в сезоне, он лидирует в лиге по этому показателю. На втором месте Деджонте Мюррэй из «Сперс» (13).

«Наггетс» одержали 23-ю победу в гостях в текущем регулярном чемпионате, что является рекордом для клуба.

Nikola Jokic dropped his 19th triple-double of the season to propel the @nuggets to the win! #MileHighBasketball 🃏 26 PTS | 19 REB | 11 AST | 2 STL pic.twitter.com/bTAQyRvwxD