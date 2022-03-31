Никола Йокич: «Получаю большой заряд энергии от семьи. Моя жена – MVP»

Центровой «Наггетс» Никола Йокич ответил на вопрос, чувствует ли он когда-либо упадок сил.

«У меня появилась маленькая дочь, моя семья здесь, я получаю большой заряд энергии от них. Я возвращаюсь домой, а там меня ждет счастье. Это нечто новое в моей жизни, то, что придает импульс.

Я так рад, что у меня есть Наталия. Всегда говорю, что она MVP нашей семьи. Она делает так много для нас и для девочки. Я счастлив, что она есть в моей жизни. Я так радуюсь, просто наблюдая ее лицо в момент, когда на нее смотрит малышка. Это потрясающе», – заявил серб.

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