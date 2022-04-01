«Валенсия» заинтересована в Марюсе Григонисе, который имеет контракт с ЦСКА

проявляет серьезный интерес к защитнику ЦСКА (27 лет, 198 см).

Об этом сообщает BasketNews.

Григонис имеет контракт с ЦСКА до 2024 года. Сумма за выкуп контракта литовца называется основной проблемой испанского клуба при заключении сделки.

«Валенсия» ранее потеряла ведущего снайпера Клемена Препелича, который получил перелом руки.

В 16 матчах Евролиги за ЦСКА Григонис набирал 8,5 очка, 1,4 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

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