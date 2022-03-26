ЦСКА проявляет интерес к Юнасу Жеребко («Свободный агент»)

Московский ЦСКА проявляет интерес к форварду (35 лет, 208 см).

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

После ухода из «Химок» в январе 2021 года шведский форвард остается без клубной работы. В феврале прошлого года экс-игрок НБА говорил, что отклонил несколько предложений от европейских топ-клубов из-за рождения сына в апреле.

Отмечается, что несколько месяцев назад в услугах Жеребко был заинтересован УНИКС, но стороны не смогли прийти к соглашению из-за финансовых запросов баскетболиста.

Жеребко выступал за «Химки» с 2019 года. После расторжения контракта он заявил, что подмосковный клуб должен ему несколько миллионов шведских крон.

В сезоне-2020/21 Евролиги Юнас успел провести 15 матчей за «Химки», в которых набирал 11,5 очка и 5,5 подбора с реализацией трехочковых 40,4%.

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