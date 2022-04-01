Джоэл Эмбиид обвинил Кевина Дюрэнта в симуляции

Центровой «Сиксерс» обвинил форварда «Нетс» в симуляции.

Эмбиид сделал это, когда во время интервью вспомнил о перепалке с Дюрэнтом, которая состоялась во время матча между командами 10 марта. Форвард тогда оказался на паркете после контакта с центровым, после этого они эмоционально обсудили эпизод.

«Мы говорили о симуляциях. Мне показалось, что это был флоп с его стороны. Если ты мужик, если тебе прилетело, не надо ничего изображать и симулировать. Оставайся на ногах», – заявил Эмбиид.

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