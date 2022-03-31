Сергей Козин: «НН» вновь показал неплохой баскетбол против команды из первой тройки. Это вселяет оптимизм»

Теги Зенит Нижний Новгород Зоран Лукич Единая лига ВТБ Баскетбол

И. о. главного тренера «Нижнего Новгорода» Сергей Козин остался доволен игрой команды в домашнем матче против «Зенита» (74:80).

«Мне кажется, это была достойная игра. Сумели продолжить то, что начали с ЦСКА, и вновь показали неплохой баскетбол против команды из первой тройки. Это вселяет оптимизм.

Играли на равных, однако в третьей четверти начали терять мяч, принимали неправильные решения. Потери оборачивались легкими очками «Зенита». И все же хорошо, что сумели вернуться после «-12». В какой-то момент сократили отставание до трех очков, был даже бросок на равный счет. Думаю, зрителям должен был понравиться этот матч», – сказал Козин.

Сергей Козин временно заменил главного тренера команды Зорана Лукича, который пропустил матч из-за болезни.

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