Сергей Козин: «НН» вновь показал неплохой баскетбол против команды из первой тройки. Это вселяет оптимизм»

И. о. главного тренера «Нижнего Новгорода» Сергей Козин остался доволен игрой команды в домашнем матче против (74:80).

«Мне кажется, это была достойная игра. Сумели продолжить то, что начали с ЦСКА, и вновь показали неплохой баскетбол против команды из первой тройки. Это вселяет оптимизм.

Играли на равных, однако в третьей четверти начали терять мяч, принимали неправильные решения. Потери оборачивались легкими очками «Зенита». И все же хорошо, что сумели вернуться после «-12». В какой-то момент сократили отставание до трех очков, был даже бросок на равный счет. Думаю, зрителям должен был понравиться этот матч», – сказал Козин.

Сергей Козин временно заменил главного тренера команды , который пропустил матч из-за болезни.

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