Андрей Зубков: «В составе «Нижнего» остались только россияне, они всегда играют до конца»

Форвард «Зенита» Андрей Зубков рассказал о состоянии команды перед матчем Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».
«Состояние команды нормальное. Нам повезло, что летели чартером в Казахстан и не было пересадок. Восстановится успели, так как мы привыкли к такому режиму. Играли в Евролиге через каждые два дня, так что все хорошо.
«Нижний Новгород» – команда бойцов. В составе остались только россияне, они всегда играют до конца. Играть с «Нижним Новгородом» всегда тяжело», – заявил Зубков.
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