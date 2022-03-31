Андрей Зубков: «В составе «Нижнего» остались только россияне, они всегда играют до конца»

Теги Зенит Нижний Новгород Единая лига ВТБ Андрей Зубков Баскетбол

Форвард «Зенита» Андрей Зубков рассказал о состоянии команды перед матчем Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Состояние команды нормальное. Нам повезло, что летели чартером в Казахстан и не было пересадок. Восстановится успели, так как мы привыкли к такому режиму. Играли в Евролиге через каждые два дня, так что все хорошо.

«Нижний Новгород» – команда бойцов. В составе остались только россияне, они всегда играют до конца. Играть с «Нижним Новгородом» всегда тяжело», – заявил Зубков.

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