Андрей Зубков: «В составе «Нижнего» остались только россияне, они всегда играют до конца»

Форвард рассказал о состоянии команды перед матчем лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Состояние команды нормальное. Нам повезло, что летели чартером в Казахстан и не было пересадок. Восстановится успели, так как мы привыкли к такому режиму. Играли в Евролиге через каждые два дня, так что все хорошо.

– команда бойцов. В составе остались только россияне, они всегда играют до конца. Играть с «Нижним Новгородом» всегда тяжело», – заявил Зубков.

Фильм о баскетболе, который получил Оскар-2022. Чем он так вдохновил?