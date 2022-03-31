Хавьер Паскуаль – о матче против «НН»: «Во второй половине скорректировали ряд моментов, особенно в нападении»

Главный тренер прокомментировал гостевую победу над «Нижним Новгородом» (80:74) и пожелал скорейшего выздоровления главному тренеру соперника , который пропустил матч из-за болезни.

«В первую очередь, хочу пожелать скорейшего выздоровления своему коллеге Зорану Лукичу. Надеюсь, он уже в ближайшее время сможет вернуться в строй.

Что касается матча, это была хорошая игра. В первой половине не смогли адаптироваться к баскетболу, который показывал . Допустили 11 потерь, позволяли сопернику брать подборы на своем щите.

Однако после возвращения из раздевалки скорректировали ряд моментов, особенно в нападении, действовали агрессивно на обоих концах площадки, и, к счастью, взяли этот матч», – сказал Паскуаль.

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