Игрок «Венеции» арестован за вождение в нетрезвом виде. Американец проехал 40 км по встречной полосе

Американский защитник «Венеции» Виктор Сэндерс сегодня рано утром был задержан полицией, когда в нетрезвом виде вел автомобиль по автомагистрали в неправильном направлении.

За несколько часов до ареста баскетболист устроил драку в баре, после чего сел за руль и выехал на автостраду. Полиции удалось остановить игрока около 6 часов утра в районе Конельяно. Баскетболист проехал по встречной полосе около 40 километров.

Итальянский клуб расторг контракт с Сэндерсом, заявив, что действия игрока противоречат ценностям «Венеции».

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол