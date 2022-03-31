Игрок «Венеции» арестован за вождение в нетрезвом виде. Американец проехал 40 км по встречной полосе

Теги происшествия Еврокубок чемпионат Италии Рейер Венеция Виктор Сэндерс Баскетбол

Американский защитник «Венеции» Виктор Сэндерс сегодня рано утром был задержан полицией, когда в нетрезвом виде вел автомобиль по автомагистрали в неправильном направлении.

За несколько часов до ареста баскетболист устроил драку в баре, после чего сел за руль и выехал на автостраду. Полиции удалось остановить игрока около 6 часов утра в районе Конельяно. Баскетболист проехал по встречной полосе около 40 километров.

Итальянский клуб расторг контракт с Сэндерсом, заявив, что действия игрока противоречат ценностям «Венеции».

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

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